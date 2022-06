Campeão do Amazonas, Orebe Gomes foca na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo

Manaus (AM) – O amazonense Orebe Gomes, de 29 anos, considerado um dos principais destaques da modalidade no Estado, intensifica a rotina de treinos para representar o Amazonas na ‘Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada’, que será realizada em Recife, no mês de agosto.

Para representar o Amazonas na competição, o atleta tem uma rotina intensa de treinos visando o topo da premiação. Orebe conta que prefere treinar pela manhã antes de ir para o trabalho. “Meus treinos duram, em média, uma hora e meia por dia. Eu gosto de iniciar às 5h30 e treino intensamente até 7h, depois sigo para o trabalho”, detalha.

Contudo, quando não consegue treinar pelas manhã, o atleta dedica cerca de duas horas após o trabalho, mas a rotina de treinos deve ser intensificada ainda mais nos próximos dias. A competição para a qual Orebe está treinando vai ser realizada em Recife, nos dias 19, 20 e 21 de agosto.

O atleta, que já venceu o ‘Campeonato Amazonense’ nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, espera trazer a premiação máxima da Copa Norte e Nordeste de Ciclismo para o Amazonas. “O amor pela bike só aumenta e é o que nos motiva a se preparar e participar das competições”.

Mas para representar o Amazonas em Recife, o atleta que vai disputar na Categoria Elite, embora seja considerado um dos grandes potenciais do Estado, não possui patrocínios e precisa de ajuda para poder compra as passagens, além do transporte da bike para a competição.

O atleta estima gastos de cerca de R$ 2,5 mil apenas com passagens aéreas e o transporte da bicicleta. Quem quiser contribuir com o atleta amazonense e ajudar a comprar as passagens aéreas, pode entrar em contato com ele pelo número (92) 99511-1726.

*Com informações da assessoria

