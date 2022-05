Carro preto para ao lado de motociclista que acaba executado na zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Homem identificado como Mario Salviano Mendonça Junior, de 29 anos foi assassinado a tiros na rua Chico Mendes, na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar (PM), recebeu uma denúncia através da sua linha direta e foi até a rua Chico Mendes e encontrou o corpo de Mário Salviano caído no chão com vários tiros.

O local foi isolado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), constatou o óbito da vítima no local.

Segundo informações de moradores, a vítima era morava em uma casa na mesma rua onde foi executado. Ainda segundo a polícia, um carro celta, de cor preta, parou ao lado da vítima, que estava em cima da moto após chegar do trabalho.

Mário foi surpreendido pelos pistoleiros e executado com vários tiros. A maioria atingiu a região da cabeça. O motociclista estava de capacete no momento, mas o equipamento de proteção não impediu com que as balas atingissem a vítima.

Após a execução, os criminosos abandonaram o carro em uma invasão chamada de Cidade Alta que fica próximo da Comunidade Valparaíso.

O Departamento de Polícia Técnico Científica fez a perícia no local e achou 12 munições deflagradas o Instituto Médico Legal (IML), removeu o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), busca imagens de câmeras de segurança do local para investigar o caso.

Fotos: Fred Pacheco e Elizeu Lopes

