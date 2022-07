Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) procura Andres Eduardo Munoz Pinto, de 31 anos. O homem é o principal suspeito do homicídio da venezuelana Yeimy Yenileth Rodriguez, de 27 anos, assassinada com mais de 10 facadas na última terça-feira (5).

De acordo com a delegada Débora Barreiros, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs), o suspeito era ajudado financeiramente pela vítima e seu esposo. A autoridade policial também informou que o desejo da mulher era trazer a filha para Manaus e, por isso, guardava dinheiro na residência.

O crime ocorreu dentro de uma residência no beco Asa Branca, nas proximidades da avenida Rio Negro, no bairro Mauazinho, Zona Leste da capital. A vítima passava o dia sozinha, cuidando da residência, em uma vila chamada “Sebastiana”, e o marido passava o dia fora trabalhando.

Populares que passavam pelo local teriam se deparado com o corpo de Yeimy e, diante disto, chamaram a polícia que, ao chegar na residência e constatar o fato, iniciou buscas na área mas não encontrou o autor do crime.

Vizinhos da vítima disseram que ela era evangélica e uma pessoa tranquila. Segundo os relatos, ela não tinha envolvimento com o mundo do crime.

“Estamos barbarizados e sem entender porquê fizeram isso com essa moça, que só veio recomeçar a vida com o marido em Manaus. Não dá para acreditar”, disse uma moradora da área, que não quis ser identificada.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também esteve no beco Asa Branca para começar as coletas de depoimentos dos moradores para identificar o possível autor.

Câmeras de Segurança de comércios na avenida Rio Negro foram acionada e Andres está sendo procurado.

