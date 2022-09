Prefeitura de Manaus participa de programação sobre lideranças femininas no turismo

A programação contará com um bate-papo com a presença de lideranças femininas no turismo, que contarão sobre como conseguiram abrir caminhos dentro do setor

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), representada por sua vice-presidente, a especialista em Ecoturismo, Oreni Braga, participa, na próxima quinta-feira (22), da programação de atividades de uma das maiores feiras do setor de turismo da América Latina, a “Abav Expo & Collab 2022”, que acontece de 21 a 23 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, localizado na avenida Professor Andrade Bezerra, sem número, bairro Salgadinho, em Olinda, Pernambuco (PE).

A programação contará com um bate-papo com a presença de lideranças femininas no turismo, que contarão sobre como conseguiram abrir caminhos dentro do setor, suas lutas, conquistas e desafios, na “Vila do Saber”, um espaço especialmente criado dentro da “Abav Expo & Collab 2022” para trocas de experiências, com capacitações, painéis e palestras liderados por especialistas em diversas áreas do conhecimento.

A roda de conversa “Resenha com Elas” acontece na quinta-feira (22), às 18h, na Sala Caruaru. Não é necessário inscrição prévia e a ocupação da sala se dará por ordem de chegada.

A vice-presidente da Manauscult, que tem sido uma voz feminina dentro do turismo há 30 anos, disse que acredita que o Brasil ainda será um forte destino na economia do turismo mundial.

“Desde 1993 que empunho a bandeira da luta pelo turismo amazônico e brasileiro. Nesse mesmo ano, também me tornei multiplicadora do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), e em seguida me tornei moderadora dos projetos desenvolvidos pelo PNMT. Implantei também políticas de reconhecimento e de fortalecimento da Amazônia como importante atrativo turístico para o Brasil e para a América, quando passei a compor como representante da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Suframa” , pontuou Oreni Braga.

Participam também do bate-papo, a presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens (ABAV Nacional), Magda Nassar; a diretora de vendas e marketing da Latam, Aline Mafra; a analista da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional, Ana Clevia Guerreiro; a secretária de Turismo e Lazer de Pernambuco, Milu Megale; a secretária de Turismo e Lazer do Recife, Pâmela Alves; a presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra; a gerente Comercial Bahiatravel Operadora e Colaboradora do Coletivo ao Afroturismo, Tania Neres, e a presidente Anseditur e secretária de Turismo de Pirenópolis de Goiás, Vanessa Leal.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Serasa alerta usuários do WhatsApp a se proteger dos golpes mais praticados por criminosos

Feira de Agronegócios em Manaus começa nesta quarta com meta de superar R$ 50 mi em negócios

Consumo de cestas básicas cresceu com Auxílio Brasil, aponta pesquisa