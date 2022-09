Ferramenta digital para prestadores de serviço é tema de podcast em Manaus

Manaus (AM) – Com o objetivo de compartilhar dicas e informações sobre o atual cenário de mercado, a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em apoio ao Manaus Digital Podcast, divulga nesta quarta-feira (21), o 21º episódio da 3ª temporada do Podcast de Empreendedorismo e Inovação.

Intitulado “Uma Nova Ferramenta para Prestadores de Serviços”, o episódio reúne informações, dicas e ideias sobre as novas plataformas digitais de programação e aplicativos que movimentam melhor e mais rápido os negócios.

O convidado da vez é o supervisor de Aquisição de Serviços no inDriver, Vinicius Lopes, que hoje atua auxiliando profissionais a oferecerem seus serviços à comunidade, por meio de um aplicativo mundialmente conhecido e de maneira gratuita.

“Manaus foi a porta de entrada para essa nova vertical de prestadores de serviços, via aplicativo, e já é um grande sucesso. Quando entrei na empresa fiquei muito impressionado e na entrevista me foi explicado a ideia de trazer a inDriver para o Brasil e eu ser um dos primeiros a trabalhar nessa vertente. Fiquei muito animado, porque vejo uma oportunidade para as pessoas que estão sem renda ou querem complementá-la”, ressaltou Vinicius.

Formado em Hotelaria pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com pós-graduação em Gestão Estratégica de Marketing e Vendas, ele também contou como iniciou a sua trajetória na área da hotelaria, até o momento em que decidiu migrar a sua carreira para a área de serviços por aplicativos, junto a uma grande empresa do setor de mobilidade e serviços, a inDriver.

O 21º episódio da 3ª temporada do podcast está disponível no link: https://bit.ly/3dvXK3s.

Tendência

O podcast é um conteúdo originalmente gerado por voz, que ganhou força na internet como o “novo rádio” e começou a fazer sucesso em streamings. E nesse formato surgiu o Manaus Digital Podcast, o primeiro na categoria de empreendedorismo e inovação da cidade, que conta com o apoio da Prefeitura de Manaus.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

