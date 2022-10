Violência contra mulheres

A desigualdade de gênero é a base de onde todas as formas de violência e privação contra mulheres estruturam-se, legitimam-se e perpetuam-se

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em quinto lugar na posição de homicídios de mulheres numa lista de 83 países, com 4,8 homicídio por 100 mil mulheres, estando abaixo apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia.

“Violência contra a mulher” foi expressão cunhada pelo movimento social feminista há pouco mais de vinte anos.

A expressão refere-se a situações tão diversas como a violência física, sexual e psicológica cometida por parceiros íntimos, o estupro, o abuso sexual de meninas, o assédio sexual no local de trabalho, a violência contra a homossexualidade, o tráfico de mulheres, o turismo sexual, a violência étnica e racial, a violência cometida pelo Estado, por ação ou omissão, a mutilação genital feminina, a violência e os assassinatos ligados ao dote, o estupro em massa nas guerras e conflitos armados.

A violência contra a mulher tem como origem a construção desigual do lugar das mulheres e dos homens nas mais diversas sociedades.

Portanto, a desigualdade de gênero é a base de onde todas as formas de violência e privação contra mulheres estruturam-se, legitimam-se e perpetuam-se.

As causas, portanto, são estruturais, históricas, político-institucionais e culturais.

O papel da mulher foi por muito tempo limitado ao ambiente doméstico, que, por sua vez, era uma propriedade de domínio particular que não estava sujeita à mesma legislação dos ambientes públicos.

No dia 07 de agosto foi comemorado os 16 anos da Lei Maria da Penha, o qual Brasil tornou-se referência mundial com essa lei em 2006, que, além de propor penas mais duras para agressores, também estabelece medidas de proteção às mulheres e medidas educativas de prevenção com vistas a melhorar a relação entre homens e mulheres.

Apesar da legislação avançada, o Brasil exibe números alarmantes no campo da violência contra gênero.

Por tanto denuncie! Qualquer pessoa pode denunciar crime de violência contra mulher através dos números do disque 100 e 180.

Euler Ribeiro MD. PhD em Geriatria e Gerontologia

