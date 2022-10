Governo japonês constrói e inaugura base de apoio à saúde na zona rural de Manaus para comunidade carente

Manaus (AM) – O governo japonês doou mais de R$260 mil reais para a construção de uma base de apoio de saúde rural à Comunidade São Francisco do Caramuri, localizada na zona rural de Manaus. A inauguração da base aconteceu no último domingo (16), e contou com a presença do cônsul-geral do Japão em Manaus, Masahiro Ogino, do presidente da associação Comunitária agrícola de São Francisco do Caramuri, Daniel da Silva entre outras autoridades que fazem parte do programa Assistência à Projetos Comunitários (APC).

O cônsul-geral Ogino e representantes das organizações que estiveram presentes na inauguração. Foto: Divulgação/Consulado Japonês em Manaus

A Base de Apoio de Saúde Rural Francisca Barbosa de Lima, recebeu especialistas no dia da inauguração e realizou consultas médicas com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e da prefeitura de Rio Preto da Eva.

O prédio possui 2 consultórios, 1 laboratório, 1 sala de multiuso, 1 auditório, além de equipamentos como microscópio, balanças, condicionadores de ar e móveis adequados para armazenar materiais de suprimentos médicos.

Foto: Divulgação/Consulado Japonês em Manaus

Segundo o Consulado Japonês em Manaus, a cooperação do país asiático tem como objetivo, contribuir para manter e fortalecer a saúde da população na comunidade e áreas adjacentes, proporcionando um melhor ambiente de atenção primária à saúde, por meio da construção de uma base de apoio rural.

“O programa de Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana, o qual representa o desejo do povo japonês de participar dos esforços de solucionar as necessidades básicas em países amigos, oferece assistência financeira não-reembolsável a várias entidades como organizações não governamentais (ONGs), organizações da sociedade civil de interesse público, hospitais, escolas e governos locais, a fim de auxiliar na implementação de seus projetos de desenvolvimento”, diz um trecho da nota.

O Consulado Japonês situado em Manaus, também concede apoio em média, à dois projetos anuais dentro da sua jurisdição aos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre.

Como solicitar apoio financeiro

Os interessados em receber ajuda do Consulado Japonês devem entrar em contato com o número (92)3232–2000, que funcionas das 9h às 12h e das 14h às 17h, ou acessar o site do consulado em Manaus. Se a organização requerente cumprir as condições descritas anteriormente e desejar receber os fundos do programa APC para implementar o projeto de desenvolvimento, deve encaminhar uma solicitação ao Consulado-Geral do Japão em Manaus.

