A licitação das aquisições foi publicada, nesta terça-feira (18), no Diário Municipal do Amazonas

Careiro da Várzea (AM) – A prefeitura de Careiro da Várzea (23 quilômetros de distância da capital amazonense) pretende desembolsar R$ 1,6 milhão dos cofres públicos para a compra de eletrodomésticos e equipamentos industriais. A licitação das aquisições foi publicada, nesta terça-feira (18), no Diário Municipal do Amazonas.

Sob gestão do prefeito Pedro Duarte Guedes (PSD), a prefeitura de Careiro da Várzea justificou, na publicação, a aquisição com o objetivo de “atender as Necessidades do Complexo Administrativo Municipal das Secretarias do Careiro da Várzea”. O documento foi formalizado em março deste ano, porém foi publicado apenas neste mês.

No total, seis empresas foram contratadas na licitação, sendo elas: FM TECH SERVICOS DE MANUTEN FM TECH SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAIS EIRELI; PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA; E A COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA; AIG COMERCIAL LTDA; TUIUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e e R G XAVIER GUIMARAES EIRELI.

Do montante desembolsado para a compra de materiais eletrodomésticos e industriais somados de todas as empresas, que chega a 1,6 milhão, cerca de 745.369,40 vão para a empresa TUIUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD, que fornecerá bebedouro elétrico e industrial, freezer vertical, geladeira e lavadora de roupa. Os preços dos produtos variam de R$ 349 a R$ 4 mil.

O registro dos preços, como consta no Diário Oficial Municipal, foi estabelecido pela a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, sendo assinado pelo secretário da pasta, o José Murilo Valente Lopes

A segunda maior quantia de gasto da prefeitura para a aquisição de produtos destinados ao Complexo Administrativo do município, composto por 15 secretárias, será recebida pela FM TECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FM TECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAIS PREDIAIS EIRELI. A empresa receberá cerca de R$ 580 mil com o fornecimento de 80 freezers horizontais, sendo a unidade R$ 4 mil.

A equipe de reportagem do portal Em Tempo entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Careiro da Várzea para verificar como será feita a organização e destinação dos produtos industriais e eletrodomésticos. No entanto, não houve retorno de resposta.

