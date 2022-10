12 kg de maconha são apreendidos com jovem na Zona Oeste

Manaus (AM) – Policiais da Força Tática apreenderam na noite desta terça-feira (25), por volta das 19h30, 12 kg de maconha do tipo skunk que estavam sendo transportadas por um jovem de 23 anos. O caso ocorreu na rua Laguna, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com os policiais que atuaram na ocorrência, a ação iniciou após denúncia anônima de que um indivíduo que estava em um veículo modelo Volkswagen Polo, de cor branca estava fazendo a distribuição de drogas pela Zona Oeste da cidade.

Os policiais intensificaram o patrulhamento na área e localizaram o veículo. Durante a abordagem, foram encontrados 12 tabletes de maconha do tipo skunk, além de balança de precisão.

O jovem que não tinha nenhuma passagem pela polícia recebeu voz de prisão em flagrante. Ele irá responder por tráfico de drogas. O veículo utilizado por ele foi apreendido.

O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia. O suspeito deve passar por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis na Zona Sul de Manaus e irá ficar à disposição da Justiça.

