Vídeo: Homem é executado dentro de carro no Santa Etelvina

Manaus (AM) – Uma execução foi registrada no final da desta terça-feira (25), por volta das 17h30, na avenida Sete de Maio, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A vítima foi identificada como Haleson de Jesus da Silva, de 37 anos, que morreu dentro do próprio carro.

De acordo com testemunhas, o homem conduzia um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor azul e sinalizou para dar o retorno na via pública quando foi surpreendido por um indivíduo em uma motocicleta modelo Honda XRE, de cor branca. O suspeito atirou contra Haleson e fugiu do local.

Leia mais:

Vídeos que repercutiram em redes sociais mostram o desespero dos familiares ao verem o homem agonizando dentro do veículo. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestarem socorro à vítima, mas apenas constaram o óbito.

Policiais da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência e isolaram o local para atuação das demais equipes competentes. O Departamento de Polícia Técnico-Científica irá realizar a perícia e identificar a quantidade de disparos que Haleson foi atingido.

Há relatos de que houve uma suposta discussão de trânsito e a vítima teria sido seguida. No entanto, a informação será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Haleson trabalhava como subencarregado de operações em uma empresa de transportes. Os familiares dele devem ser ouvidos ao longo das diligências e câmeras de segurança da via podem ajudar a polícia a identificar o suspeito.

O corpo de Haleson será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame de necrópsia antes de ser liberado aos familiares.

Leia mais:

PC aponta que vizinho que estrangulou Silvane, era obcecado pela vítima

Corpo de homem é encontrado em área de mata no Tarumã

Vídeo: Corpo de mulher é encontrado no igarapé do Parque dos Bilhares em Manaus