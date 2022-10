Adolescente é apreendido por suspeita de xenofobia e terrorismo em Manaus

Manaus (AM) – Um adolescente de 17 anos, que não teve a identidade divulgada, está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por envolvimento em ato infracional análogo ao terrorismo. Na manhã desta quarta-feira (26), policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do suspeito, localizada no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), as autoridades tiveram informações sobre o caso após denúncias de professores e alunos, que estavam recebendo ameaças do adolescente através de aplicativos de mensagens.

“Chegamos a essa informação através do boletim de ocorrência por parte do corpo docente da escola, relatando que alguns adolescentes, professores, vinham recebendo ameaças através de mensagens. A diretoria da escola mostrou capturas de telas das conversas ameaçadoras, ameaças graves”, explicou a delegada.

A delegada informou que após apurarem as denúncias, os investigadores chegaram à identificação do adolescente. Posteriormente, se deslocaram até o seu endereço onde foi constatado as informações.

PC-AM encontrou mensagens suspeitas. Foto: Reprodução

“Devido aos fatos, chegamos ao suspeito, que é adolescente. Diante disto, representamos pela busca e apreensão domiciliar do adolescente, cujo a busca foi deferida por parte da Justiça. Na manhã de hoje, cumprimos o mandado onde identificamos e apreendemos alguns materiais que comprovam as denúncias”, disse.

Adolescente assumiu

De acordo com a autoridade, no momento da ação policial, o adolescente assumiu a responsabilidade das denúncias, onde explicou ainda que pertencia a grupos de terrorismo. Além disso, ele consume vários conteúdos desse segmento.

“Ele admitiu a autoria das mensagens e disse que participava de alguns grupos de aplicativo de terrorismo nacionais, e possivelmente internacionais. Essas ideias foram plantadas na cabeça dele quando começou a assistir conteúdos sobre o nazismo, terrorismo, através de vídeo games”, finalizou Tuma.

O adolescente foi conduzido juntamente com seus responsáveis para a delegacia para prestar mais esclarecimentos sobre o caso. As investigações ainda estão em andamentos. O material de mídia apreendido foi encaminhado para uma perícia técnica.

