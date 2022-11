Eudóxia de Barros faz apresentação gratuita no Teatro Amazonas

A premiada pianista Eudóxia de Barros se apresenta nesta segunda-feira (21/11), em sessão única, às 20h, no Teatro Amazonas. Com um currículo premiado, a pianista natural de São Paulo se destaca no cenário da música erudita, com reconhecimento internacional.

Com mais de 50 anos de carreira, Eudóxia acumula uma discografia com dezenas de títulos, apresentações nas principais capitais do mundo e em várias cidades do Brasil. O recital é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

“Trazer para o Teatro Amazonas nomes imponentes da música erudita é proporcionar ao público um momento único e inesquecível. O espetáculo faz parte da programação de eventos gratuitos no teatro, que fomentam a difusão cultural e a formação de plateia”, disse Marcos Apolo Muniz, secretário da pasta de Cultura.

Para o recital, Eudóxia preparou um repertório de clássicos, incluindo peças de Bach, Chopin, Schubert, Liszt, Weber, e a segunda parte, dedicada a compositores brasileiros, como Osvaldo Lacerda, Fernando Cupertino, Lina Pesce e outros. A duração do espetáculo é de 1h10, e a entrada no teatro é por ordem de chegada.

Vencedora de muitos prêmios e honrarias, a pianista paulistana figurou entre as solistas da Orquestra Sinfônica Brasileira, buscando aperfeiçoamento na França, Estados Unidos e Alemanha.

Eudóxia também venceu o concurso para solista da North Carolina Symphony e foi solista da Cleveland Philharmonic Orchestra. Imortal da Academia Brasileira de Música, a pianista também é conhecida por apresentar concertos marcados por um repertório diversificado, mas sempre privilegiando a música brasileira.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Hector Silva

