Israel Salazar lança turnê “Eu Tô no Culto” em Manaus

O show com músicas inéditas ocorre no Centro de Convenções Canaã

Manaus (AM) — O cantor gospel Israel Salazar lança em Manaus a turnê “Eu Tô no Culto”. O show com músicas inéditas ocorre nesta quinta-feira (2), a partir das 19h, no Centro de Convenções Canaã, na Avenida Rodrigo Otávio, Japiim, Zona Sul. O evento também conta com a participação do DJ PV, para abrir com grande estilo a série de apresentações que o cantor fará em todo Brasil, e nos Estados Unidos (EUA).

Os ingressos para o show nas categorias VIP e Pista contam com a promoção do “Ingresso Amigo”, que dá o direito de levar um acompanhante de graça.

Em Manaus, o público vai curtir as novas músicas “Eu tô no culto”, “Barulho de Festa”, “Alegria do Senhor”, “És bem-vindo”, “Jesus é Poderoso”, “Recebo a Vida”, “O Céu estremece”.

Além das novas canções, o evento também será marcado pelas músicas que já são seus maiores sucessos como “No Meio dos Louvores”, “Tudo o que me Prometeu”, “Graça”, entre outros.

Salazar disse que não poderia começar por outro lugar que não fosse a cidade de Manaus. “Estou muito feliz de poder voltar a Manaus. Essa cidade tem uns espaços especial no meu coração. Foi numa gravação do Diante do Trono aqui que me marcou muito, tive o privilégio de ministrar canções que foram muito marcantes”, afirmou.

O cantor já esteve na cidade em eventos como a gravação do Álbum Creio do Ministério Diante do Trono gravado em casa 2012, além do “Sou Manaus”, no ano passado. E agora, retorna a capital amazonense com mais esse grande evento.

Para adquirir o ingresso, e poder levar um acompanhante de forma gratuita, basta acessar o link https://www.e-inscricao.com/salazarproducoes/eutonocultomanaus

