Segunda edição do Chá da Realeza acontece no Juma Ópera Hotel em Manaus

Tudo pronto para a segunda edição do Chá da Realeza. O evento mistura modernidade e tradição, proporcionando uma experiência cheia de elegância e repertório cultural e gastronômico. Desta vez, o encontro acontecerá no dia 25 de maio, às 16h, no Juma Ópera Hotel, localizado na rua 10 de Julho, 481, no Centro de Manaus. As inscrições podem ser realizadas por meio do site www.arealezaam.com.br ou WhatsApp (92) 99244-9142.

Assim como na primeira edição, que foi realizada no Teatro Amazonas, os participantes do Chá da Realeza vão ser apresentados à arte de receber, com etiqueta refinada e cuidado em cada detalhe. Durante o evento, eles terão a chance de conhecer a história do Chá da Tarde Inglês e como ele pode ser usado como uma ferramenta de relacionamento.

Foto: Divulgação

O Chá da Realeza será um evento para um grupo limitado de pessoas, que terão a oportunidade de degustar um cardápio digno de um tradicional Chá da Tarde Inglês, com direito a quiche, croissant e macarons. O dress code (código de vestimenta) também faz parte do ritual do evento: vestidos floridos e adereços de cabeça serão bem-vindos.

“Em um final de tarde glamouroso, eles também irão apreciar a gastronomia, em um ambiente exuberante do Juma Ópera, um hotel boutique de alto padrão, que ocupa casarões históricos em frente ao Teatro Amazonas”, disse Izabel Valente, idealizadora do evento.

Izabel é especialista certificada em Mesa Posta e Etiqueta pela Escola Brasileira de Etiqueta, que tem a chancela da The British School of Etiquette no Brasil. Com experiência de mais de sete anos na área de Comunicação e organização de eventos corporativos de empresas do Grupo Simões, como Coca-Cola e concessionárias Honda e Fiat, ao criar A Realeza, Izabel traz a Manaus uma empresa especializada em cursos de Etiqueta e Receber Bem, além de proporcionar o aluguel de itens de Mesa Posta para eventos intimistas.

Foto: Divulgação

O Chá da Tarde não apenas inspirou, mas também reforçou a ideia de que a etiqueta, a mesa posta e a consultoria são elementos-chave para criar momentos memoráveis. Nada menos que majestoso, o evento trouxe uma pitada de elegância real à Amazônia. Para mais informações acompanhe também o Instagram do @arealeza_manaus.

