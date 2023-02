Clássico de Botafogo e Flamengo é marcado por confusões, brigas e falhas no Mané Garrincha

O torcedor alvinegro chegou ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado (25), com expectativas altas. Ao passo que o Botafogo entrou com seu time de titulares, logo, com força total, o Flamengo já havia indicado que levaria seus reservas. Mas a animação dos dois times foi frustrada, mesmo com a vitória rubro-negra por 1 a 0. O jogo foi marcado por várias críticas e falhas desde antes da partida iniciar.

A primeira delas talvez seja a péssima arbitragem de Tarcizo Pinheiro Caetano, que contribuiu para a construção de um clima quase bélico. Segundo, os problemas estruturais do Estádio do Distrito Federal, seja de iluminação, eletricidade e segurança. Dentro e fora de campo, alvinegros e rubro-negros viram um clássico caótico que é justificado pelo destempero de atletas, de dirigentes e até ações ineficientes do poder público.

Antes de entender como os titulares alvinegros perderam para os reservas rubro-negros, é preciso voltar um pouco atrás e destacar algumas cenas lamentáveis incompatíveis com o tamanho do clássico. Houve uma pane elétrica no estádio, que não foi solucionada até o início da partida. Os atletas do Botafogo tiveram que ficar em um vestiário sem luz, algo que foi reclamado por atrapalhar o aquecimento. Os dos rubro-negros estavam em condições normais. Isso gerou um clima de muito estresse entre os dirigentes do Botafogo, que passou para os jogadores, que claramente entraram pilhados em campo. A situação só piorou quando o Flamengo abriu o placar com menos de 30 segundos de partida com Mateus Gonçalves.

“A base é para isso: para a gente acostumar. A gente é bem treinado na base. Quando conseguimos vir para o profissional, conseguimos dar o máximo. Com torcida, contra qualquer time, a gente consegue dar o máximo”, afirmou o jogador.

No lance, Matheus Gonçalves interceptou o passe de Daniel Borges, invadiu a área, venceu a marcação de Carli e fuzilou contra Lucas Perri. Quem comemorou à beira do gramado foi o português Rui Quintas, que substituiu o técnico Vítor Pereira, que não foi para Brasília por decisão do próprio clube.

A realidade é que, mesmo com titulares, o Botafogo fez uma atuação muito abaixo do esperado. Não demorou para parte da torcida botafoguense escolher o alvo: Lucas Piazon. Ele não começou bem e ouviu reclamacões enquanto esteve em campo.

Com a vantagem no placar, Flamengo se fechou e tentou apostar nos contra-ataques. Botafogo até tomava a iniciativa, mas não conseguia criar oportunidades. Quanto mais o tempo passava, mais o nervosismo atrapalhava os alvinegros e ajudavam os rubro-negros.

Então, vieram mais problemas. Com a queda de energia, o sistema que permite que as linhas do VAR sejam traçadas parou de funcionar. Mas isso não significa que a ferramenta estava inoperante. Lances claros ainda poderiam ser anulados.

O primeiro foi o do Flamengo, que chegou a balançar as redes com André, mas a arbitragem indicou impedimento no lance. Lance claro. Depois, quando o Botafogo conseguiu empatar, a arbitragem de vídeo anulou o tento de Carlos Alberto. Também sequer precisou que as linhas fossem traçadas de tão claro que estava a posição irregular. Não impediu que houvesse confusão.

Nos minutos finais, sobrou tumultuo e cartões vermelhos. Tiquinho Soares foi expulso e acertou uma cabeçada no árbitro. Depois, os bancos de reservas desencadearam um grande bate boca. Joel Carli foi expulso, assim como Marçal dentro de campo.

Para completar o show de problemas, um torcedor invadiu o gramado do Mané Garrincha e o policiamento pouco fez. A ponto de o invasor conseguir tirar o celular e gravar vídeos dentro de campo sem ser incomodado.

*Com informações do Extra

