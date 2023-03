Espetáculo no Teatro Manauara traz homenagem à Whitney Houston

Manaus (AM) – O espetáculo em homenagem à Whitney Houston está marcado para acontecer no dia 14 de maio em Manaus. A turnê passará por diversos palcos pelos Brasil, e na capital amazonense a cantora Mylena Jardim se apresentará no Teatro Manauara, localizado em shopping da zona centro sul.

O retorno do espetáculo “Uma Saudação à Whitney Houston” traz como grande novidade a artista Mylena Jardim interpretando Whitney Houston. Mylena foi a grande vencedora do The Voice Brasil 2016 e é conhecida nacionalmente por sua potência vocal.

O espetáculo que é sucesso de publico por onde passa, já foi assistido por mais de 100 mil pessoas no Brasil e Europa.

O repertório esta emocionante e conta com clássicos como I Have Nothing, Greatest Love of All, Run to You, I Will Always Love You e outros grandes clássicos. Mylena vem acompanhada por Músicos, Cantores e Bailarinos em um show 100% ao vivo. O espetáculo iniciará às 20h.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Teatro Amazonas recebe espetáculo de dança premiado e versão de musical da Broadway

“Experiência flutuante”: Circo Caboclo realiza espetáculo circense e oficinas em Belém

Circo Caboclo apresenta espetáculo acrobático aéreo no Teatro da Instalação, em Manaus