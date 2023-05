Escola estadual transforma patrona em personagem de livro infantil

Manaus(AM)-Na Escola Estadual Professora Haydée Cabral Lyra, zona norte de Manaus, o trabalho de resgate da memória da unidade de ensino, aliado à produção de um material pedagógico lúdico e personalizado, resultou na criação de um “Manual de Conduta” que traz para o protagonismo a professora Haydée Cabral Lyra, patrona da unidade de ensino. O “Turma da Haydée” traz mensagens de bom comportamento aos alunos, com direitos e deveres de cada estudante.

A escola, que foi fundada em 2009 para atender os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, leva o nome da docente que faleceu naquele mesmo ano. O professor e ilustrador do projeto, Raian Costa, explicou que a ideia de resgatar a memória da homenageada surgiu dos próprios alunos que se questionavam sobre a história da patrona.

“Os alunos são curiosos e sempre perguntavam o porquê do nome da escola. Então, procurei uma maneira lúdica de trazer esse conhecimento. A intenção era fugir um pouco do padrão das cartilhas escolares. Criamos um livro infantojuvenil, com a imagem da patrona da escola, em forma de personagem infantil”. contou

Conteúdo pedagógico

Além da “Turma da Haydée”, a criação de um personagem ilustrado também ajudou a personalizar outros materiais pedagógicos utilizados na rotina escolar dos estudantes. Em outras datas comemorativas, o professor Raian Costa também produz conteúdos gráficos específicos para cada ocasião.

“A dona Haydée está presente em todas as datas comemorativas do calendário escolar. No Dia da Árvore, Dia da Água, Dia das Mães, Páscoa. Os professores me informam como desejam o material e eu faço esse conteúdo personalizado. Isso traz muito mais proximidade do aluno com a mensagem que estamos querendo passar”. destacou o professor.



O projeto, que teve início este ano, já tem seus próximos passos pensados pelo professor Raian. A intenção, de acordo com o docente, é imergir os estudantes no processo de criação dos novos materiais, com técnicas de desenho e ilustração, por meio das aulas de Artes na unidade de ensino.

*Com Informações E.E.Professora Haydée Cabral Lyra

Leia mais:

Cestb/UEA sediará Seminário Internacional de Gestão Compartilhada de Territórios

UEA dá as boas-vindas a mais de 2 mil calouros de 2023

Aluna da rede estadual é bicampeã em concurso de desenho promovido pela Associação Nipo-brasileira da Amazônia Ocidental