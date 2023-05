Festa do Blog Azul tem cerveja 0800 e toadas do Caprichoso neste sábado (13), em Manaus

Apaixonados pela cultura amazonense, cerveja gelada, alto astral e toadas do Caprichoso. Essa é a receita que promete levar milhares de pessoas ao Podium da Arena da Amazônia neste sábado (13/5), a partir das 17h.

Assinado pelo Blog Azul, o evento ‘É Dia de Boi – A Cervejada’ é um dos eventos mais aguardado pelos torcedores do Caprichoso e espera reunir mais de 3,5 mil pessoas no local para dançar o dois para lá, dois para cá.

Um dos principais diferenciais da festa, a oferta de cerveja gratuita, acontece até às 20h.

No palco da Cervejada, o público vai poder conferir antigas e novas toadas com Patrick Araújo, Edmundo Oran, Prince do Boi e o grupo Toada de Roda. Os cantores Márcio do Boi, Klinger Junior, Gean Figueira também participam da festa.

A sinhazinha Valentina Cid, a cunhã-poranga Marciele Albuquerque e a porta-estandarte Marcela Marialva prometem esbanjar carisma e beleza na festa.

Item oficial do Festival, a Marujada de Guerra também acompanhará a apresentação dos artistas, ditando o ritmo da alegria dos torcedores azulados.

Além de tudo isso, o Podium da Arena da Amazônia vai receber espaços instagramáveis para que os torcedores possam guardar mais um evento do Blog Azul na lembrança.

Entrada no evento

Os torcedores do Caprichoso – e até mesmo do Garantido que sempre prestigiam os eventos do Blog Azul – podem adquirir os ingressos em uma das lojas da Ótica Diniz, localizadas nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma.

Além dos pontos físicos, a venda também é feita pela internet, por meio do Shop Ingressos.

Ao comprar o ingresso, além de assegurar a participação no Open Bar, o cliente ainda ganha uma camisa da Cervejada.

A festa do Blog Azul, como o próprio Festival de Parintins, também democratizou o evento e oferece ao público um espaço gratuito: a Área da Galera.

No entanto, a entrada livre não dá direito ao Open Bar em nenhum período da duração do evento.

Sobre o Blog Azul

Formado por um grupo de amigos apaixonados pelo Boi Caprichoso, o Blog Azul vem se consolidando na produção de eventos desde 2017.

“Quando ouvimos as histórias dos tempos de TVLandia (início do tradicional Bar do Boi) e sambódromo lotados, começamos a nos perguntar: Porque não recriar, de alguma forma, esses momentos? O retorno da força do boi não é somente a volta das festas e toadas, mas principalmente o fortalecimento da identidade cultural amazonense. Com base na ideia de resgate da força do Festival Folclórico de Parintins, começamos a realizar eventos para expandir essa paixão pelo boi Caprichoso e pela nossa cultura”, explica o grupo.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Boi Caprichoso participa da reinauguração do Museu do Ipiranga, em São Paulo