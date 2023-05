VÍDEO: funcionário do Burger King faz xixi na calça ao ser proibido de ir ao banheiro

Um funcionário do Burger King urinou na roupa após ser proibido de deixar o quiosque em que trabalha para usar o banheiro. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (18), na franquia do Shopping Jardins, em Aracaju, capital de Sergipe.

José Vinícius dos Santos, que é atendente da rede de fast-food, compartilhou um vídeo no Instagram em que denuncia o que aconteceu. As imagens viralizaram nas redes sociais na manhã desta 6ª feira (19.mai).

“Quero relatar aqui o inevitável. Eu acabei de mijar, sim, mijar aqui no quiosque. Porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair aqui do quiosque eu levo advertência. A segunda vez, eu levo suspensão. E a terceira eu levo uma justa causa”, contou ele.

VÍDEO: Funcionário do Burger King faz xixi nas calças ao ser proibido de ir ao banheiro.pic.twitter.com/wvsnDEFMOy — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 19, 2023

Ainda segundo José Vinícius, no dia anterior ele já havia levado uma advertência por não fazer hora extra. “Ontem mesmo eu já levei uma advertência por ter saído do quiosque. Por quê? Porque eu fui embora na minha hora. Cheguei 8h20, bati 16h40, fui embora na minha hora e levei advertência. Se eu saísse hoje novamente eu iria levar uma suspensão”, relatou o funcionário.

O Burger King Brasil, em nota, afirmou que lamenta o ocorrido e que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas. Confira a nota da empresa:

“Lamentamos profundamente o ocorrido na última quinta-feira, 18/05, e reforçamos que não toleramos qualquer tipo de falta de respeito. Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis”.

*Com informações da assessoria.

