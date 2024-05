PM’s e guarda municipal são presos por extorquir família no Amazonas

Prisão aconteceu no estacionamento do HPS João Lúcio

Manaus (AM) – Dois policiais militares e um guarda municipal do município de Presidente Figueiredo foram presos na segunda-feira (6), suspeitos de extorquir e roubar uma casa em Manaus.

De acordo com o relato da vítima, cinco pessoas entraram em sua residência se passando por policiais civis, alegando que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão. No local, o grupo revirou a casa e roubou joias.

Os suspeitos ainda ameaçaram o dono da residência e cobraram R$ 10 mil para não retornarem mais ao local. Após a fuga dos suspeitos, a vítima procurou a delegacia para contar a situação. O dono da casa, então, passou a receber ameaças por mensagens do grupo, que exigia dinheiro; e junto aos policiais, decidiram marcar um encontro para fazer a prisão dos acusados.

No estacionamento do HPS João Lúcio, as equipes da 9ª e 11ª Cicom prenderam os três suspeitos: o sargento Márcio José, o cabo Antônio Carlos dos Santos e o guarda municipal William Lopes.

Com o trio foram encontrados o gravador de vídeo digital das câmeras de segurança da casa da vítima, um colete balístico com emblemas da Polícia Civil, uma pistola, um simulacro e outras vestimentas e acessórios.

Os suspeitos foram presos e conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que abriu procedimento administrativo para apurar o ocorrido e ressaltou que não compactua com ações ilícitas de seus agentes e que vem atuando para combater os desvios de conduta praticados pelos seus policiais militares, a exemplo da ação deflagrada nesta segunda-feira (6).

Já a Prefeitura de Presidente Figueiredo esclareceu que não compactua com atos ilícitos, e que aguardará apuração dos fatos, para devidas providências, observando o devido processo legal.

