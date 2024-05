Manaus (AM) – O Prefeito de Manaus, David Almeida, assinou na manhã desta terça-feira (7), a ordem de serviço para a reforma da praça no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. De acordo com a prefeitura, mais de dois mil metros quadrados de área serão revitalizados.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal destacou que essa entrega faz parte das ações para mudar a cara da cidade.

“Há 28 anos esse espaço não recebia uma intervenção significativa. As pessoas viram praça reformada, ginásio reformado, escolas reformadas, UBS reformada, feira reformada, ruas recapeadas, Prato do Povo já entregue, isso tudo em função dos programas da prefeitura para melhorar a qualidade de vida do povo da cidade de Manaus e a zona Leste está de parabéns. A nossa estimativa é que até o final do próximo mês nós possamos estar inaugurando essa obra”, disse Almeida.

David Almeida também enfatizou a atenção que o poder municipal está dando para a comunidade, através de suas ações de revitalização.

“Eu não sei se teve, na história do bairro, alguma administração pública que fez tanto pelo Armando Mendes. Nós chegamos agora e estamos devolvendo a dignidade de vocês. Quem trabalha, incomoda. Eu tenho muito a apresentar, muito a mostrar, com isso eu entrego mais uma obra”, pontuou.

Foto: Divulgação/Seminf

O projeto, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), é complexo e minucioso, contemplando desde as construções de novos quiosques padronizados, a renovação de instalações elétricas, recuperação das calçadas, reforma de banheiros até a pintura geral do espaço.

“Hoje é um dia muito especial, essa praça do Armando Mendes esperou 28 anos por uma reforma, e com a determinação do prefeito David Almeida iremos fazer uma quadra com cobertura metálica, terá um piso que vai ter drenagem, absolvição de impactado, tanto para zumba quanto o esporte. Será a primeira quadra que receberá essa tecnologia no bairro Armando Mendes. Essa é a gestão que tem dinamismo, velocidade, trabalho e entrega”, explicou o secretário de Obras, Renato Junior

A quadra poliesportiva será toda reformada, do piso modular aos alambrados, e receberá uma cobertura, proporcionando, assim, a utilização do espaço esportivo em todas as estações do ano. O campo de areia receberá um moderno sistema de drenagem, para evitar os alagamentos em dias de chuvas e toda areia será substituída.

O empreendedor Edson Magalhães, de 42 anos, relata que utiliza a praça e a quadra desde adolescente e nunca viu uma reforma. “Eu utilizo desde criança, e sempre foi em péssimas condições, quando chove a gente não joga por não ter cobertura, alaga tudo, o piso também faz a gente deslizar, a bola sai para fora dos gradis que estão quebrados, e esse campo de areia está inativo há muito tempo. Mas agora a gente está muito feliz que chegou a vez do Armando Mendes, muitos políticos prometeram, mas só o prefeito David Almeida veio e cumpriu”, comemorou o morador.

A dona de casa Luana Alfaia, de 32 anos, acompanhou a inauguração e relatou que, com a reforma, poderá ter momentos de entretenimento e lazer com os filhos.

“O Armando Mendes estava esquecido, há 15 anos que eu moro aqui e nunca tivemos uma reforma. Agora sim, vou poder trazer minhas crianças para brincar no fim de semana, ter um dia de lazer e essa reforma, tanto da praça quanto das quadras, vai beneficiar muito a comunidade. Agradeço ao prefeito David Almeida que olhou pelo bairro”, afirmou a moradora.

Leia mais

Acordo entre Prefeitura de Manaus e empresa de tecnologia visa projetos de urbanismo social

Prefeitura de Manaus anuncia 14º e 15º salários para servidores de escolas com altos índices no Ideb

Câmara aprova pedido de empréstimo de R$ 580 milhões à Prefeitura de Manaus