Jão Vitor Fernandes dos Santos está sendo procurado, suspeito de participar de um roubo de joias avaliadas em R$ 20 mil, que aconteceu no dia 20 de Maio deste ano, na Rua 1, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da Polícia Civil, Jão cometeu o crime de roubo do mostruário com as joias em companhia de outro suspeito, Adson dos Santos Pereira, que já foi preso na sexta-feira(26), enquanto Jão segue foragido, e teve sua imagem divulgada para que a população possa estar atenta e ciente de quem se trata.

O disque-denúncia para quem tiver informações do paradeiro do suspeito que está foragido é o (92) 98503-8913, do Distrito Integrado de Polícia 13º DIP, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). As autoridades policiais garantem a preservação da identidade do informante.

