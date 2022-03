Homem morre após receber descarga elétrica e cair de telhado em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Jackson Pereira da Silva, 41 anos, morreu, na segunda-feira (7), após receber uma descarga elétrica e cair do telhado. O acidente aconteceu na rua Hibisco, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações repassadas à polícia, o homem trabalhava como soldador e havia sido contratado para realizar um serviço para um cliente. Ainda conforme as informações, ele trabalhava sem os equipamentos de segurança.

Testemunhas relataram que Jackson foi manusear uma placa e encostou no fio de alta tensão. Após receber o choque, ele caiu do telhado e bateu com a cabeça no chão. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da vítima. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo do homem.

