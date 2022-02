Motorista perde o controle e caminhão invade casa e comércio na zona Leste de Manaus

Apesar do susto e do motorista ter ficado em estado de choque, ninguém ficou ferido

Manaus (AM) – Moradores na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na zona Leste de Manaus, assustaram-se na tarde desta quarta-feira (23), devido a um acidente envolvendo um caminhão que, após perder o controle, atingiu um carro e invadiu uma casa e um comércio na rua Hibisco.

A polícia foi acionada e relatou que o motorista do veículo disse que os freios do caminhão não funcionaram, enquanto ele descia uma ladeira. Parte dos destroços também atingiram a cabine, na direção do banco do motorista.

Apesar do susto e do motorista ter ficado em estado de choque, ninguém ficou ferido. Porém, a área ficou congestionada.

Foto: Divulgação

