Melody e Naldo são acusados de plágio após lançarem nova música

Os cantores Melody e Naldo Benny foram acusados de plágio após lançarem seu novo trabalho, a música intitulada Love, love. Reproduzindo a sonoridade da música Kiss Kiss, de Chris Brown, o lançamento gerou revolta em MC Thammy, que acusou a dupla de plágio.

Se manifestando nas redes sociais, Thammy postou um storie dizendo: “Qualquer semelhança é mera coincidência”. No post seguinte, ela continua: “Feliz em ser inspiração para vários artistas que estão lançando músicas bem parecidas com a que já lançamos”.

Há dois meses, MC Thammy lançou uma música chamada ‘Tu vai me ver no paredão’, que também trazia a sonoridade da música de Chris Brown, mas apenas a nova versão de Melody e Naldo tiveram autorização do artista para usarem o sample.

*Com informações do SBT