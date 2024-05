Bia do BBB24 retorna à feira popular onde vendia frutas e causa alvoroço

Na manhã deste sábado (4), a ex-sister visitou o local onde trabalhou como camelô anos antes de entrar no reality e cumprimentou fãs e vendedores

Beatriz Reis, ex-participante do BBB24, visitou a feira popular onde vendia frutas antes de entrar no reality, na cidade de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã de sábado (4). A ex-sister compartilhou em seus stories que estaria presente no local e sua presença causou alvoroço entre os comerciantes e fãs.

Quinta colocada no reality show, Beatriz visitou a feira na praça como repórter para o programa “Encontro com Patrícia Poeta”, da TV Globo. Em seu perfil no Instagram, a ex-sister falou sobre a ocasião:

“Meu Brasil do Brasil, que alegria! Acabei de chegar quase agora de Guarulhos, da Praça 8, foi lá onde eu montava minha barraca, eu e meus amigos camelôs. Meu Deus, que emoção! Foi lá a minha antiga casa, no Jardim Marilena, visitei, recebi o carinho das pessoas, das crianças… Ô gente, que coisa mais linda!”, declarou, em stories.

Beatriz também aproveitou para agradecer à Patrícia Poeta pela oportunidade de fazer uma reportagem na cidade onde cresceu. “Você me permitiu fazer essa matéria linda como repórter. Que sonho!”, disse.

Beatriz adotou novo visual após BBB24

Beatriz Reis adotou um novo visual e compartilhou um vídeo da transformação em suas redes sociais, na última terça-feira (30). A ex-BBB, conhecida como Bia do Brás, tinha mechas loiras e optou por escurecer os seus cabelos.

“Eu ouvi transformação?? Meu Brasil do Brasil!! Vocês estão preparados? Eu estou apaixonada”, escreveu a vendedora, utilizando o bordão que foi lançado por ela durante o reality show.

*Com informações da CNN Brasil

