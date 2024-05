Caprichoso e Garantido se apresentam no Caldeirão com Mion neste sábado

Os bois Caprichoso e Garantido se apresentam neste sábado (4) no programa “Caldeirão com Mion”, da TV Globo.

Os titulares do Item 10, “Tripa do Boi”, farão apresentação icônica. Defendendo seus bois, Alexandre Azevedo (do Caprichoso) e Batista Silva Jr. (do Garantido) gravaram a participação no dia 15 de abril.

A chamada para o Caldeirão com Mion, em que aparece os dois bois, chamou atenção dos amazonenses que já estão ansiosos para sábado.

Garantido e Caprichoso se apresentam pela primeira vez no Caldeirão do Mion no próximo sábado. pic.twitter.com/uhHeRo4cJM — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 2, 2024

Isabelle Nogueira, Cunhã-Poranga do Boi Garantido, foi uma das finalistas do BBB 24 e ficou com o terceiro lugar no reality a projeção nacional que o festival e a cultura do Amazonas e dos bumbás trouxe os holofotes para essa grande manifestação cultura que é o Festival Folclórico de Parintins um das maiores festas a céu aberto do mundo. O 57º Festival Folclórico de Parintins. Dias 28, 29 e 30 de junho de 2024.

