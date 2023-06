Amazon Poranga Fashion oferece oficinas gratuitas em sua última semana de programações

Manaus (AM) – A programação do Amazon Poranga Fashion contará com oficinas abertas ao público visando ao aprendizado sobre assuntos como moda e sustentabilidade, que acontecerão entre os dias 23 e 28 de junho, no Centro Cultural Povos da Amazônia.

Ao todo, o evento proporciona oito oficinas, sendo quatro já tendo sido ministradas na primeira semana. Agora, em sua reta final, oferece as quatro restantes, com público de até 20 pessoas. Para participar, é necessário realizar a inscrição prévia.

No dia 23 de junho, o ciclo se iniciará com a Oficina de Desenho de Anatomia, ministrada pelo artista visual Davi Martins. A atividade acontecerá das 13h às 15h, e visa a ensinar noções para a base do design de moda: o desenho do corpo humano.

No sábado, dia 24, é a vez da Oficina de Desenho de Moda, que ocorrerá pela parte da manhã, de 9h às 11h. A oficina será ministrada pelo estilista de moda Ramon Alada, responsável pelo design de roupas da Utopia Brasil, e da Casa da Sereia.

Já no dia 27, a webdesigner Carolina Campos leciona sobre empreendedorismo de moda na oficina “Primeiros passos para um e-commerce”. O horário do workshop será de 13h às 15h, sendo necessária a inscrição prévia.

Encerrando a sequência de oficinas, será realizada no dia 28 de junho a Oficina de Noções Básicas em Máquinas de Costura, das 13h às 15h. Nessa programação, a costureira Lôyde Abreu ensinará aos alunos como utilizar o equipamento com segurança e eficiência.

O Amazon Poranga Fashion é um evento amazonense que busca fomentar o empreendedorismo e a economia criativa no setor da moda. A programação acontece com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Exposição “Duo de Artes: Artistas da Terra” reúne artistas plásticos no Palácio Rio Branco

Mostra de Cineastas Amazonenses exibe obras de Arnaldo Barreto

Festival de Cultura termina nesta sexta-feira com show do Grupo A Toada, em Manaus