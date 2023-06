Prefeitura promove o seminário Triburbanos para discutir a arte urbana e sua importância para a sociedade

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus realiza, neste domingo, 25/6, das 13h às 19h, o seminário “Triburbanos – Arte de Rua” para discutir com artistas, acadêmicos, urbanistas e poder público sobre arte urbana. O evento será realizado no Centro Cultural Povos da Amazônia, no Distrito Industrial, zona Sul, e foi contemplado no edital Programa Manaus Faz Cultura, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), via Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

O evento tem a realização da Associação Amazônia de Produção, Organização e Incentivos Artísticos (Apoiar), em parceria com a Dabacuri Produções.

Alguns dos temas que serão discutidos no seminário Triburbanos – Arte de Rua são: “Quais os impactos da Arte Urbana na inclusão social, na experiência de cidade e no desenvolvimento urbano?”; “A Arte Urbana mantém a cidade mais viva e bela?”; “Como promover melhor os artistas e a Arte Urbana e como estimular a equidade de gênero na área?”.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, destacou a importância dos eventos formativos. “Nunca se fez tão urgente discutir políticas públicas no país, principalmente para o setor cultural. É importante que todos estejam atentos e acompanhando nossas ações e, principalmente, participando com opiniões e sugestões. Estamos abertos ao diálogo e trabalhando não apenas para fomentar mas, também formar. Nas próximas semanas, abriremos novos cursos de formação cultural”, afirmou. afirmou

Para o presidente do Concultura, Tenório Telles, o debate cultural é fundamental no processo de construção de caminhos novos para a cultura da cidade. “O edital Manaus Faz Cultura foi pensado com esse propósito, de oportunizar momentos reflexivos e práticas artísticas que contribuam para formar novos talentos e consolidar o trabalho dos profissionais que ajudam a manter vivo o fazer artístico em Manaus”, pontuou Telles.

Arte Urbana

Para conversar com os artistas locais, estarão participando do seminário, de forma on-line, o artista plástico e grafiteiro paulista Paulo Ito e a curadora e produtora cultural italiana, radicada em São Paulo, Giulia Lupo.

Além das discussões locais sobre políticas públicas para a área, normas de uso do espaço público, um dos objetivos do seminário é focar na questão do mercado de trabalho para esses artistas.

Paulo Ito falará sobre o tema “Você trabalha ou só pinta?” e Giullia Lupo sobre “Como se tornar um artista profissional no mercado da arte urbana?”.

O evento, que terá entrada gratuita, reunirá artistas, acadêmicos, gestores e urbanistas para discutir a importância da arte de rua para a cidade. Os participantes receberão certificado de participação. Serão sorteados brindes e uma bolsa de estudos integral para o curso livre, on-line, da produtora Giullia Lupo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Evento de troca de livros na Biblioteca Pública Do Amazonas

Guarda Costeira resgata centenas de imigrantes próximo às Canárias

Mães atendidas na rede municipal destacam atendimento humanizado