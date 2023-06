Amazonas tem saldo de 1.887 empregos com carteira assinada em maio

Manaus (AM) – De acordo com os dados divulgados na quinta-feira (29) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), o estado do Amazonas atingiu, em maio, o patamar de mais de 480 mil pessoas oficialmente inseridas no mercado de trabalho.

O saldo do mês no estado é de 1.887 empregos com carteira assinada, resultado de 20,2 mil admissões e 18,3 mil desligamentos. Levando em conta os cinco primeiros meses do ano, o saldo positivo é de 6,2 mil postos de trabalho formais. Os três municípios com maior saldo de vagas no mês são Manaus (1.519), Iranduba (104) e Manacapuru (65).

O estado teve desempenho positivo nos cinco setores avaliados no mês de maio. O saldo foi de 985 vagas no setor de serviços, 609 vagas no setor de construção, 241 no comércio, 34 na agropecuária e 18 na indústria.

Nacional

No mês de maio, o Brasil registrou um saldo de 155,2 mil empregos formais, resultado positivo encontrado nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. O setor de Serviços se manteve como destaque, repetindo o desempenho de abril, mas com crescimento de 54% no mês.

O saldo positivo foi registrado em 23 estados. No acumulado do ano, os seguidos resultados positivos em 24 das 27 unidades da Federação possibilitaram a geração total de 865,3 mil postos de trabalho com carteira assinada desde janeiro. Com isso, o país chegou ao estoque de empregos formais de 43,3 milhões, um recorde na série histórica do Caged.

“Considerando a evolução positiva nos números do emprego formal, arrisco que chegaremos a mais de 2 milhões de empregos até o fim do ano”, avaliou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Especificamente no mês de maio, o saldo de postos de trabalho resultou de 2.000.202 admissões e 1.844.932 desligamentos.

O maior saldo em maio ocorreu no setor de Serviços (83.915 postos formais), com destaques para as áreas da “Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas” (+37.731) e da “administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais” (+26.116).

Saldo de Empregos no Brasil

Distribuição de empregos formais por região | Fonte: Novo Caged (MTE)

Regiões e Estados

O resultado foi positivo nas cinco regiões do país e em 23 unidades federativas. O maior saldo ocorreu em São Paulo: +50.112 postos (+0,4%). Minas Gerais, com +26.626 postos (+0,6%) e Espírito Santo: +13.593 postos (+1,6%) seguem a lista dos estados com maior geração no mês. No Sudeste, o saldo registrado foi de 102,7 mil novas vagas formais.

A Região Nordeste teve saldo positivo de 14,6 mil vagas com carteira assinada, com destaque para a Bahia (9,4 mil). O Centro-Oeste fechou o mês com 14,4 mil postos formais registrados, impulsionado pelo saldo de 6,2 mil contratações em Goiás. Na sequência aparece a região Norte, com saldo de 12,6 mil vagas. O Pará puxou para cima os números, com 7,2 mil vagas no período. No Sul, o saldo foi de 8,8 mil vagas, com destaque para o Paraná (7,7 mil).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Brasil registra 155 mil empregos formais em maio

Mercado de games projeta receita de US$ 219 bilhões até 2024

Campanha contra importunação sexual ganha apoio das mulheres que vão a Parintins