Ex-BBB Fred Nicácio confessa estar encantado com o Festival de Parintins

Parintins (AM) – “Primeira vez que venho ao Festival Folclórico de Parintins e estou encantado. É uma experiência única. Sou muito aberto a conhecer coisas novas e, principalmente, o Brasil que o Brasil não conhece!”, diz Fred Nicácio durante entrevista ao PodRolar, podcast oficial do evento.

“É bonito de ver a rivalidade respeitosa. Garantido e Caprichoso precisam um do outro. É bonito de ver o Folclore brasileiro se equilibrando e coexistindo”, enfatiza o ex-BBB badalado.

Saiba mais

Uma das maiores manifestações culturais do Brasil, o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, tem o primeiro Podcast da história do evento comandado por Fernando Lira e Vivian Amorim. O PodRolar transmite ao vivo os detalhes da festa que recebe milhares de pessoas do mundo inteiro todos os anos para ver de perto a cultura indígena e cabocla da Amazônia.

*Com informações da assessoria

