O soldador João Bosco e o coreógrafo Élio Siqueira foram atingidos por uma alegoria que desabou durante a apresentação do Boi Garantido no sábado (1), durante o Festival Folclórico de Parintins.

De acordo com testemunhas, as barras de ferro da estrutura não resistiu ao peso e acabou atingindo as vítimas. João Bosco e Élio foram socorridos e encaminhados ao hospital do município. O coreógrafo passou por avaliação e foi liberado no domingo após sofrer escoriações.

João Bosco será transferido para Manaus por conta de uma fratura na bacia e uma lesão na região do joelho. Ele não corre risco de morte.

