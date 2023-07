Anitta faz primeira aparição pública com o namorado Simone Susinna

Anitta e Simone Susinna acabam de chegar juntos à noite da Alta Joalheria, na série de eventos de luxo da Dolce&Gabbana, em Puglia, na Itália.

A cantora e o ator italiano, conhecido por 365 dias, posaram como casal e atraíram flashes e olhares dos profissionais que estavam presentes no local. Eles estão hospedados no mesmo quarto do hotel Borgo Egnazia, em que a diária pode alcançar até R$ 43 mil.

Questionado pela GQ Brasil se estão namorando, o italiano respondeu:

“Pergunte para minha esposa”. Ela, por sua vez, desconfirmou confirmando: “Não posso responder isso. Meu assessor me mata.”, completou rindo.

Devem comparecer também na noite da Alta Moda (alta costura feminina, no domingo) e Alta Sartoria (alta costura masculina, na segunda-feira). Na terça-feira (11), acontecerá a festa de encerramento e Anitta está confirmada como atração musical no encerramento.

*Com informações do GQ Globo

