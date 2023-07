Flamengo realiza último treino antes de confronto contra o Furacão

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam na Arena da Baixada pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (12), às 20h30 (horário de Manaus). O confronto será realizado na Arena da Baixada, em Curitiba.

Anteriormente, na partida de ida, o Fla venceu por 2 a 1. Dessa forma, o Mengo jogará pelo empate fora de casa para avançar. Na fase anterior, o time carioca eliminou o Fluminense por 2 a 0 no agregado no Maracanã.

Preparação do Fla

O Flamengo se prepara para um jogo decisivo. O Mais Querido definiu a programação visando o embate em Curitiba. O elenco do Flamengo realizou o último treino no Ninho do Urubu na terça-feira (11). Às 15h30 (Horário de Manaus), a delegação rubro-negra seguiu para o Aeroporto Internacional do Galeão, onde embarcou.

Encontro entre Flamengo e Rubro-Negro

Desde 2019, Flamengo e Athletico-PR vem se encontrando nas fases mata-mata da Copa do Brasil. De lá para cá, foram duas classificações para cada lado, em anos alternados. Ou seja, o histórico é parelho e mostra um cenário ‘em aberto’ para a decisão, que pode ser definida nos detalhes.

2019: Flamengo e Athletico-PR fizeram o primeiro duelo da sequência de jogos no ano de 2019, ambos em julho. No primeiro confronto, disputado na Arena da Baixada, o placar terminou em 1 a 1. Gabigol marcou pelo Fla, e Léo Pereira pelo Athletico.

Na partida da volta, no Maracanã, o resultado do tempo regulamentar se repetiu, e a decisão da vaga foi para os pênaltis. Gabigol, novamente, foi o autor do gol do Flamengo, enquanto Rony marcou pelo Athletico. Nas penalidades, o time paranaense venceu por 3 a 1 e se classificou para a semifinal.

2020: No ano seguinte, foi a vez do Flamengo se classificar, após garantir vitórias nas duas partidas válidas pelas oitavas de final. No primeiro duelo, também na Arena da Baixada, o Fla venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique.

No segundo confronto, jogando em seus domínios, o Rubro-Negro carioca venceu por 3 a 2. Pedro marcou duas vezes e Michael fechou o placar favorável ao Flamengo. Pelo Athletico, os gols foram de Erick e Bissoli.

2021: Na edição em questão, as equipes se enfrentaram pela semifinal, e o Athletico eliminou o Flamengo. O primeiro jogo foi teve mando de campo do time paranaense, e terminou empatado em 2 a 2. Pedro Henrique e Kayzer marcaram pela equipe da casa, enquanto Thiago Maia e Pedro foram os autores dos gols do Fla.

No jogo da volta, disputado no Maracanã, o Athletico venceu o Flamengo por 3 a 0, com gols de Nikão, Ivaldo e Khellven. Com o resultado, o time paranaense avançou à final do torneio.

2022: No ano passado, o Flamengo conquistou o título e eliminou o Athletico nas quartas de final. O primeiro embate foi disputado no Maracanã e terminou com 0 a 0 no placar. Na casa do adversário, o Rubro-Negro carioca venceu o duelo da volta por 1 a 0, com gol de Pedro, e avançou para a semifinal.

Retrospecto de Flamengo x Athletico na Copa do Brasil desde 2019:

2019 – Quartas de final – Athletico elimina o Flamengo

2020 – Oitavas de final – Flamengo elimina o Atheltico

2021 – Semifinal – Athletico elimina o Flamengo

2022 – Quartas de final – Flamengo elimina o Athletico

2023 – Quartas de final – a definir

Em busca de uma vaga na semifinal do torneio nacional, o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, vai disputar o primeiro jogo das quartas de final sob seus domínios. O Fla fez um bom resultado em casa e garantiu vantagem para o segundo confronto, precisa apenas de um empate.

*Com informações da assessoria

