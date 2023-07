Moradores encontram corpo de homem boiando em igarapé no bairro Alvorada, em Manaus

Manaus (AM) – Um corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado boiando em um igarapé, nesta quarta-feira (12), na Avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O corpo foi encontrado por moradores da área.

Os moradores acionaram a equipe da Polícia Militar (PM) após encontrarem o corpo, que estive no local para atender a ocorrência. Já a retirada do corpo de dentro do igarapé foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), com o auxílio de uma corda.

O caso deve agora ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Não há informações sobre as causas da morte.

O corpo foi levado pelo carro do Instituto Médico Legal.

