Homem é executado com 14 tiros e tem corpo ‘desovado’ em igarapé de Manaus

Manaus (AM) – Um homem, com idade entre 25 e 30 anos, foi executado com 14 tiros e teve o corpo jogado nas margens de um igarapé, no beco Catraia, rua Oswaldo Cruz, no bairro Glória, Zona Oeste de capital amazonense, neste sábado.

A vítima trajava apenas um short e tinha as unhas pintadas de preto. Os tiros foram efetuados em várias partes do corpo. Ele também estava com as mãos amarradas e foi encontrado por populares do local, que acionaram os policiais.

Foto: Jander Robson – Portal do Holanda

Após perícia, o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia e identificação de familiares.

Leia mais:

Polícia Civil procura homem envolvido em roubo majorado de aparelho celular em Manaus

Ex de Isabelly Aurora lavava dinheiro em esquema de rifas fraudulentas, diz polícia

Goleiro do Atlético trai a mulher, a amante filma, o chantageia e polícia entra em ação