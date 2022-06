Manaus (AM) – Desde o desaparecimento do adolescente José Gabriel, de 16 anos, que foi visto pela última vez no dia 5 de maio deste ano, na rua Onix, no bairro Tancredo Neves, a mãe, Jucele Batista, não mediu esforços para encontrá-lo. Mobilizando as redes sociais, a mulher pedia ajuda divulgando fotos do filho e publicando vídeos, causando comoção à sociedade manauara.

Após 32 dias do desaparecimento de José Gabriel, o adolescente foi encontrado sem vida. Ele é uma das vítimas encontradas na manhã desta terça-feira (6), em uma cova clandestina em terreno baldio na avenida Almir Cardoso, no bairro do Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Além do menino, o corpo de um homem identificado como Luiz Antônio, de 26 anos, também foi encontrado em uma cova na mesma propriedade.

Além de usar as redes sociais para divulgação do desaparecimento do filho, Jucele também contou com a ajuda da imprensa. Ao Portal Em Tempo, no dia 28 de maio, a mãe informou que José Gabriel teria saído de casa para ir à casa de um amigo, porém, seu filho não chegou no local que havia informado e, desde então, ele não foi mais visto.

Além disso, a mãe relatou o desespero vivido por não ter notícias do filho. Devido às publicações nas redes sociais, a mulher ainda teve que conviver com comentários negativos.

“Eu não sei mais onde procurar, não sei mais o que fazer. No momento só o que eu quero é ele de volta, não importa como seja. E que as pessoas tenham mais compaixão em comentar as coisas. Eu peço a ajuda de vocês no momento porque é só vocês que podem me ajudar. Eu só quero meu filho de volta, não importa como seja, eu quero ele entrando por aquele portão”, desabafou Jucele.

Comoção nas redes sociais

Após a confirmação da identidade dos corpos encontrados na manhã desta terça-feira, internautas que acompanhavam o drama de Jucele na procura pelo seu filho se manifestaram em apoio à mãe através de comentários de pêsames. A mobilização da mãe sensibilizou as pessoas.

Abalada, em uma publicação nas redes sociais, local onde ela pedia ajuda, a mãe do adolescente usou o espaço para informar às pessoas que acompanhavam a procura, informando a triste notícia.

A polícia investiga se os dois homicídios têm alguma relação e se estão relacionados à guerra do tráfico na região, por conta das características em que os corpos foram encontrados. O que chama atenção nas investigações é que as duas vítimas desapareceram no mesmo local, rua Onix, no bairro Tancredo Neves. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigam o caso.

