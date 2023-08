Amante de ex-namorado de Gabi Martins pede indenização à cantora

Parece que mesmo após ter sido traída por seu ex-namorado Lincoln Lau, Gabi Martins vai ficar ainda mais no prejuízo. É que Kamille Millane, a moça que expôs ter tido um caso com o gamer, na mesma época que ele namorava Gabi Martins, decidiu processá-la por danos morais.

A coluna te explica: a cantora fez uma música debochando da moça, após ela cometer um erro gramatical, quando divulgou conversas com Lau. A canção se chama “Indereço”, como Millane escreveu a palavra “endereço”, mas com a letra “i”. Além da chacota feita pela artista, a falha no português rendeu vários memes na internet.

Por isso, Gabi está sendo processada por danos morais e pode ter que pagar uma indenização de de R$339.274,40. A alegação de Kamille diz que por conta do episódiom foi vítima de xingamentos na internet, além de ter seu quadro de depressão agravado e perder alguns trabalhos.

As informações são do perfil Segue a Cami. De acordo com a publicação, o valor é referente a cada visualização do clipe de “Indereço”, que bateu mais de de 1,6 milhão de views. O processo segue em segredo de Justiça.

Depois da repercussão da falha no português, Kamille Millane ficou offline das redes socias e ocultou seu perfil do Instagram. Nem ela e nem Gabi Martins se pronunciaram. A artista se limitou a dizer: “A notificação chegou. Corre em segredo de justiça e é isso. Continuem ouvindo [Indereço]”.

