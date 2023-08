Regina Duarte tem, mais uma vez, post tarjado como falso no Instagram

Já dá para perder a conta de quantas vezes Regina Duarte foi advertida pelo Instagram por postar notícias falsas. Quem clica em “seguir” o perfil dela já recebe até um aviso de que aquela não é boa fonte de informação.

Desta vez, a atriz publicou, nesta quinta-feira (3), um vídeo em que acusa a cúpula do governo Lula de ter arquitetado a tentativa de golpe no 8 de Janeiro.

O vídeo manipulado diz que Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, foi o “mentor” do golpe. O Aos Fatos publicou uma reportagem mostrando por que o vídeo, que é posterior ao momento da invasão do prédio, não mostra o que dizem as legendas.

Foto: Reprodução/Instagram

*Com informações do Metrópoles

