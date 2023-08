Escolas bilíngues de Manaus recebem visita de professores japoneses

As Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETIs) Prof°. Djalma da Cunha Batista e Profª Jacimar da Silva Gama, receberam, nesta terça-feira (8), a visita das professoras japonesas Akira Ikeguchi, de Linguística Aplicada, e Yukari Hashimoto, de Geografia, da Universidade Nacional de Yokohama, no Japão.

As professoras participaram de reuniões com a gestão das duas escolas da rede estadual de ensino do Amazonas que oferecem a língua japonesa como segundo idioma. Na ocasião, os visitantes puderam conhecer de perto a estrutura das EETIs, como biblioteca, salas de aula, laboratório de robótica – Espaço Maker, além dos trabalhos produzidos pelos estudantes nas disciplinas de japonês. Ao final, as professoras receberam um livro e uma camiseta da escola.

As duas escolas possuem o ensino bilíngue Português-Japonês, sendo a EETI Djalma Batista a primeira a oferecer esse tipo de estrutura no Brasil, com turmas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e a EETI Jacimar Gama, com as turmas da 1ª à 3ª série do Ensino Médio.

A professora e coordenadora do ensino bilíngue, Erika Tomioka, afirmou que a visita só reforça o bom trabalho que vem sendo realizado nas escolas, e serve como um incentivo para todos os profissionais dedicados a lecionar o ensino bilíngue.

“Estamos colhendo os frutos dos resultados da escola. Elas estarem aqui serve como um incentivo aos professores de Língua Japonesa, porque é o resultado desse trabalho que vem sendo realizado desde 2016. E isso faz com que o nosso trabalho seja divulgado em todo o Brasil e também no Japão”, explicou a coordenadora.

Quem também esteve presente foi a professora do curso de japonês da Ufam, Ruchia Uchigasaki. Ela atuou como tradutora e intérprete entre as professoras e os profissionais da escola.

A professora PhD em Linguística Aplicada, da área de Educação de Língua Japonesa, Yukari Hashimoto, afirmou que ficou feliz em ver os alunos estudando a Língua Japonesa, e destacou o comprometimento, empolgação e participação dos estudantes.

“Os alunos e os professores são muito ativos. Os alunos são muito participativos e animados, fico feliz por eles estarem estudando Língua Japonesa aqui em Manaus, e por conhecer todos eles. A escola é muito famosa e quando visitei a Ufam, os professores explicaram sobre a escola Djalma e me interessei em conhecer”, contou a professora visitante.

*Com informações da assessoria

