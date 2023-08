Piloto passa mal durante voo e morre após realizar pouso de emergência

Um voo LA 505, da Latam, com 271 passageiros a bordo, precisou fazer um pouso de emergência na Cidade do Panamá. O piloto da aeronave passou mal durante a viagem entre Miami, nos Estados Unidos, e Santiago, no Chile.

Um dos três tripulantes no comando precisou de atendimento médico de emergência, segundo a companhia. De acordo com a Latam, mesmo após o cumprimento de todos os protocolos de segurança, com assistência em terra, o profissional não resistiu e morreu.

A Latam publicou uma nota em que lamenta o episódio e enaltece os 25 anos de carreira do piloto.

“Estamos profundamente comovidos com o ocorrido e apresentamos nossas mais sinceras condolências à família de nosso colaborador. Agradecemos profundamente sua carreira de 25 anos e sua valiosa contribuição; [o funcionário] sempre se destacou por sua dedicação e seu profissionalismo”, diz o comunicado da empresa.

A Autoridade Civil do Panamá confirmou ter recebido uma chamada de emergência, na madrugada de terça-feira (15), da tripulação do voo Latam LA 505. A mensagem pedia para entrar no espaço aéreo panamenho e pousar no Aeroporto Internacional de Tocumen.

Após todos os procedimentos, os passageiros trocaram de aeronave e completaram a viagem.

*Com informações do Metrópoles

