Lábrea (AM) – Durante uma fiscalização em uma casa de shows no município de Lábrea, no interior do Amazonas, a Polícia Militar apreendeu 73 unidades de oxi e 13 de cocaína, no domingo (20).

Segundo a polícia, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que dois homens armados estavam dentro de uma pousada do município. Ao realizar a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram sendo presos.

Foram apreendidos com a dupla, uma arma de fabricação caseira, quatro cartuchos, um triturador de maconha e oitos brincos.

Os suspeitos foram presos e o material foi apreendido.

