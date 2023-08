Grupo criminoso é preso por tráfico de drogas em Iranduba

Adnelson Queiroz da Costa, de 18 anos; Emerson Queiroz da Costa; de 30; Luiz Carlos Oliveira Lima, de 19, conhecido como “Bolão”; e Wildson Queiroz da Costa, de 21, foram presos, nesta terça-feira (15), suspeitos de integrarem um grupo criminoso responsável por diversos delitos no município de Iranduba, no interior do Amazonas. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido.

Conforme o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª DIP, as equipes saíram em diligências para cumprir um mandado de prisão em nome de “Bolão”, e ele foi localizado e preso na rua Francisco Souza, bairro Morada do Sol, em Iranduba. O indivíduo estava sendo investigado por alguns delitos cometidos na cidade, dentre eles cinco homicídios praticados contra membros de grupos criminosos rivais.

“As disputas entre os grupos eram frequentes com o intuito de dominarem as áreas de vendas de drogas nos bairros periféricos do município”, explicou o delegado.

Segundo ele, durante a prisão de Luiz Carlos, foram apreendidas uma pistola calibre 9 milímetros, 16 munições do mesmo calibre, uma motocicleta Yamaha, de cor vermelha, com restrição de roubo, além de diversas porções de oxi, cocaína e maconha, e outros objetos. No mesmo local, foram presos em flagrante Adnelson, Emerson, Wildson e o adolescente.

“Luiz Carlos era quem comandava uma rede criminosa que atuava, também, na prática de roubos de pedestres e veículos, especialmente motocicletas”, pontuou.

O grupo responderá pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito e corrupção de menores. Eles ficarão à disposição da Justiça. O adolescente responderá por ato infracional análogo aos mesmos delitos, e ficará à disposição do Juizado Infracional.

*Com informações da assessoria

