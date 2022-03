Ana Clara e Rodrigo Mussi dão tempo em romance; saiba o motivo

Manaus (AM) – O romance dos ex-BBBs Rodrigo Mussi e Ana Clara pode ter dado uma esfriada. Para a coluna do Leo Dias, fontes afirmam que apesar do carinho e respeito mútuo entre eles, os dois deram um tempo devido à agenda lotada. Apesar disso, Ana e Rodrigo se falam diariamente por celular, mas preferiram não assumir nenhum compromisso.

Ana, que é apresentadora do Rede BBB, grava semanalmente na Globo, e Rodrigo vem colhendo os frutos do frisson que é ser um ex-BBB com inúmeras presenças vips e ações publicitárias para participar. Além do trabalho, a ponte aérea também influenciou na evolução deste romance: a apresentadora mora no Rio de Janeiro e ele em São Paulo.

A ruiva e o empresário se encontraram pela primeira vez (fora da Globo) numa festa na casa do ator Bruno de Luca, no Rio de Janeiro. A proximidade entre eles chamou a atenção dos cerca de 30 convidados. A troca de olhares e sorrisos denunciou que o clima ia além de uma mera amizade e eles vinham saindo juntos desde então.

O último encontro público do ex-BBB22 e da ex-BBB18 foi em um passeio de barco. Eles ainda tentaram esconder, mas deixaram escapar que estiveram juntos por meio dos Stories do Instagram.

*Com informações da Coluna do Leo Dias

Edição: Leonardo Sena

