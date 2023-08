Mãe de menina encontrada dentro de geladeira pesquisou como esquartejar criança

Ruth Floriano, de 30 anos, acusada de esquartejar a filha de 8 anos e guardá-la na geladeira, disse à polícia de São Paulo que pesquisou na internet “o jeito mais fácil” de cortar as partes do corpo da criança. Ela teve a prisão preventiva decretada no último sábado (27).

Em seu depoimento, a mulher revelou que “se drogou o suficiente para tomar coragem” de esquartejar a filha. Ela teria matado a criança com uma facada e esperado por pelo menos três horas para desmembrá-la.

Ruth alegou que tinha o hábito de conhecer homens por meio de aplicativos de relacionamento. Durante um desses encontros, há cerca de um mês, ela disse que teria usado drogas e dormido. Depois, ela teria acordado, visto a filha morta e “não soube o que fazer”, momento em que teria decidido colocar o corpo da criança na geladeira.

A mulher mudou de endereço, mas, segundo testemunhas que ajudaram na mudança, a geladeira estava pesada, embalada com um lençol, e foi preciso ao menos quatro pessoas para o transporte do eletrodoméstico, situação que chamou a atenção do atual namorado e da sogra da suspeita.

No sábado (26), a mulher deixou a chave de casa com a família do namorado e foi até a zona leste para falar com o ex-marido. A sogra dela suspeitava de armas ou drogas escondidas na geladeira e decidiu abri-la, momento em que encontrou o corpo da menina.

O caso está sendo investigado como homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Trio acusado de matar, esquartejar e esconder corpo de mulher em caixa de isopor é condenado em Tefé

Homem é preso suspeito de matar e esquartejar esposa

Corpo esquartejado é achado em lixeiras no Petrópolis, em Manaus