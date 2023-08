Preso homem que estuprou irmã durante resguardo e estourou pontos de cirurgia em Manaus

Vítima estava sozinha em casa com o filho recém-nascido quando foi atacada

Um homem de 23 anos, foi preso suspeito de invadir uma casa e estuprar a irmã paterna de 17 anos, que estava no período resguardo no dia 11 de agosto de 2023, na Zona Leste de Manaus.

A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (30), após uma ação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O homem estava em uma casa no bairro Coroado.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, o crime ocorreu no bairro Jorge Teixeira, ocasião em que a vítima estava sozinha com o filho recém-nascido na residência.

“Essa adolescente estava em casa quando foi abusada pelo irmão paterno dela. De acordo com o que foi falado aqui na delegacia, a mesma já tinha sofrido abusos desse parente enquanto ela tinha entre 5 e 12 anos. O pai dela teria expulsado o infrator, naquele tempo. Essa situação teria deixado ele com raiva, quando acabou decidindo retornar à casa da vítima e estuprá-la mesmo na presença do sobrinho recém-nascido”, disse a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, a vítima teve os pontos do processo de parto rompidos e precisou voltar para a maternidade após o abuso sexual.

“De acordo com a própria vítima, ela levou dois tapas no rosto e foi estuprada. A menina ainda precisou ser levada para uma maternidade por ter os pontos de suas partes íntimas rompidos por conta da violência sexual”, comentou Joyce Coelho.

As investigações da Polícia Civil ainda apontam que o abuso que aconteceu quando a menina tinha apenas 12 anos, foi relatado para o pai da vítima, mas ele optou em apenas expulsar o acusado de casa e não comunicou a polícia, o que é considerado omissão.

“Esse pai será ouvido pelo fato de quando ele soube dos abusos, enquanto essa menina tinha apenas 12 anos, ele somente expulsou o filho de casa, mas não denunciou o fato para a Polícia Civil. Desde cedo, esse homem já apresentava sinais de ser uma pessoa violenta e ele teria de ser acompanhado por especialistas na época”, concluiu a delegada titular.

O suspeito agora vai responder pelo crime de estupro e a Polícia Civil continua as investigações sobre o caso. Ele já está à disposição da Justiça.

Leia mais

Mãe é presa por acobertar estupro da filha de 10 anos pelo padrasto, em Parintins