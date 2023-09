Idoso é preso com mais de meia tonelada de maconha avaliada em R$ 10 milhões em Manaus

Uma operação policial apreendeu mais de meia tonelada de maconha do tipo skank, que resultou no prejuízo de R$ 10 milhões ao crime organizado. Um idoso de 63 anos foi preso fazendo o transporte do entropecente.

As ações foram corrdenadas pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai).

De acordo com o delegado Rafael Schmidt, diretor do Denarc, a apreensão é resultado de uma investigação de aproximadamente dois meses, que aponta que o material estaria vindo de Roraima para abastecer o tráfico de drogas em Manaus e nas demais regiões do Estado.

“A droga foi encontrada em um caminhão, durante abordagem no bairro Ponta Negra, zona oeste. O veículo estava sendo dirigido por seu proprietário, um indivíduo de 63 anos, que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas”, disse.

Conforme o delegado-geral Bruno Fraga, esta é a segunda apreensão de droga realizada pela PC-AM em menos de 10 dias, que, desta vez, gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 10 milhões às organizações criminosas.

“Esta apresentação está contribuindo para redução dos números de homicídios ocorridos em Manaus e demais crimes. Além disso, é fruto dos investimentos que o Governo do Amazonas faz na Polícia Civil e, também, da determinação do secretário de Segurança para fortalecer as investigações em torno dos crimes praticados no Estado”, falou.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinicius Almeida, parabenizou a ação exitosa realizada pelo Denarc e enfatizou que a apreensão demonstra o enfrentamento das forças de segurança do Estado ao crime organizado, que teve mais um prejuízo financeiro com a retirada desta droga de circulação.

“Cerca de três toneladas de entorpecentes foram apreendidas pela Polícia Civil nos últimos dias, reforçando o combate ao narcotráfico no Amazonas e, também, o compromisso dos policiais civis com o bem estar da sociedade, tendo em vista que as apreensões de drogas têm impacto direto com a redução dos índices de criminalidade”, reforçou o secretário.

Procedimentos

O idoso, que já possui passagem por porte ilegal de arma de fogo, responderá por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

