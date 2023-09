Exposição do Musa é prorrogada até 20 de outubro, no Amazonas Shopping

Manaus (AM) – A exposição “Todo O Mundo na Floresta”, do Museu da Amazônia (Musa), foi prorrogada até o dia 20 de outubro. A mostra, instalada no Amazonas Shopping, é gratuita e pode ser visitada de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h.

A exposição é uma opção de lazer para toda a família conhecer um pouco mais sobre a biodiversidade da floresta amazônica e suas particularidades. No local, o público conferir diversas atrações, inclusive um fóssil de dinossauro que retrata a Amazônia pré-histórica pouco conhecida, mas que está sendo desvendada através das pesquisas paleontológicas do Musa. Outra opção para os visitantes, são os produtos exclusivos do Musa, que podem ser adquiridos no local, tais como botons, camisas e bonés.

Ainda seguindo a temática de floresta, o Amazonas Shopping está com uma atração especial para as crianças. Trata-se do parque Desafio na Floresta, que conta com um circuito de atividades divertidas para os pequenos. O espaço conta com decoração homenageando os animais, como macaco, arara, leão, girafa, elefante, entre outros bichos.

Entre as atividades disponíveis, estão a piscina de bolinha, colchão de ondas, que simula um rio, escorrega, circuito de obstáculos zig zag, túneis, entre outros espaços.

O parque vai funcionar até o dia 22 de outubro, na Praça de Eventos Rio Negro, no primeiro piso, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h. O ingresso para o parque é R$ 40, com direito a 30 minutos de muita brincadeira. Crianças até 05 anos devem ser acompanhadas por um adulto responsável.

