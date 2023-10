Manaus passa por renovação da frota e ganhará mais 95 ônibus novos até fim do ano

Ônibus no prego é coisa, ou melhor, transtorno que ficou no passado. Com a renovação da frota que vem sendo realizada pela Prefeitura de Manaus, o índice de eficiência das viagens de ônibus do transporte coletivo, conforme estatística do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), é de 99,5%.

A frota operante de Manaus é formada por 1.141 coletivos. Por mês, são mais de 220 mil viagens, distribuídas em 219 linhas.

“Em um passado não muito distante era comum vermos ônibus pregado nas ruas, um verdadeiro transtorno”, compara o prefeito de Manaus, David Almeida, nesta semana, durante entrega do segundo ônibus elétrico do transporte público da capital amazonense.

Em 1.000 dias de gestão, completados no dia (27), a prefeitura promoveu uma verdadeira revolução no sistema. Desde 2021, a atual frota vem sendo modernizada e, atualmente, já conta com 253 ônibus novos, menos poluentes e todos com ar-condicionado e câmeras de segurança.

Desse total, dois são elétricos. Outros 12 com emissão zero de poluentes foram licitados, em uma parceria com o Governo do Estado. E, até o final deste ano, estarão operando a cidade, explica o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins.

Novas entregas

Além disso, outros 95 ônibus convencionais novos também devem ser entregues até dezembro. E todos com a tecnologia Euro 6. Apesar de serem movidos por motores à combustão, são 60% menos poluentes do que a tecnologia de alguns anos atrás.

Conforme destacou o prefeito David Almeida, os investimentos na frota e na revitalização das vias da cidade garantem mais conforto aos profissionais do transporte coletivo e aos usuários, além de proporcionarem uma vida útil maior aos veículos.

*Com informações da assessoria

