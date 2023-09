Teatro Amazonas recebe espetáculo gratuito de jazz, música caribenha e concurso de salsa

Manaus (AM) – Neste domingo (1º), a partir das 11h, o centenário Teatro Amazonas será palco de um intenso espetáculo de ritmos do jazz com a música caribenha. A programação ainda contempla um concurso de dança de salsa e prêmios para os melhores colocados. O espetáculo é aberto ao público e tem entrada gratuita.

O evento é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e faz parte da “Série Legados”, composto por quatro concertos realizados pela Amazonas Band. A apresentação segue formato de diálogo com o público para homenagear artistas internacionais do ritmo caribenho.

Serão apresentadas as músicas: “Slow Visor – Cha Cha Cha”, do pianista porto-riquenho Eddie Palmieri, com arranjo de Rui Carvalho; “Ran Kan Kan – Mambo”, do compositor, arranjador e percussionista Tito Puente; “Tequilla – Mambo”, de Daniel Flores, com arranjo de Rui carvalho; “Rhythm of Our World”, de Arturo Sandoval, que faz um medley de vários ritmos latinos; “Cuando Vuelva a Tu Lado”, de Maria Grever, com arranjo de Rui Carvalho; “Guataca City”, do saxofonista e clarinetista cubano Paquito D’Rivera; e “Oye como Va”, de Tito Puente.

No decorrer do evento, o regente da Amazonas Band, Rui Carvalho, também falará sobre os instrumentos, ritmos, autores, arranjadores e histórias sobre a música caribenha. Segundo ele, a proposta é mostrar o processo de influência e mistura dos ritmos ao longo das décadas.

“Os espetáculos serão comentados sobre cada uma das composições, época, escola, autores e arranjadores, a partir de um tom informal e simples. O objetivo do show é expandir o conhecimento sobre uma forma de expressão cultural (o jazz) que, ao longo do século 20, foi a que mais influenciou e se deixou influenciar por outros gêneros e culturas”, comenta o regente.

Concurso de salsa

O evento também promoverá um concurso de dança de salsa, onde o público será convidado a formar duplas e realizar uma performance no palco.

As melhores duplas serão premiadas com CDs do show “Randy Brecker Live In Amazonas”, fruto do Amazonas Green Jazz Festival 2022. “Será um momento muito divertido e alegre, com uma competição saudável. Estaremos no aguardo de todos”, finaliza Rui.

*Com informações da assessoria

